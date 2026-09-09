La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) designó a Carmen Lozada como nueva gerenta general de la institución. La decisión fue establecida mediante la Resolución N.° 0074-2026/SBN, emitida el 8 de setiembre de 2026.

Según el dispositivo legal, la designación se concretó luego de verificarse que la plaza correspondiente se encontraba vacante.

Como parte del proceso, la Unidad de Recursos Humanos de la SBN determinó, mediante un informe, que Lozada reúne los requisitos establecidos en la Ley N.° 31419, que regula la idoneidad para el acceso y ejercicio de la función pública en puestos de libre designación y remoción.

Asimismo, la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad emitió una opinión favorable sobre la viabilidad legal de la designación de Lozada para ocupar dicho puesto directivo.

La resolución suprema cuenta con la rúbrica del superintendente nacional de Bienes Estatales, Ángel Manero. También, establece que la medida deberá ser difundida en la Sede Digital de la SBN, el Portal de Transparencia Estándar del Estado y el diario oficial El Peruano.