La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, respondió ayer a los cuestionamientos que enfrenta la institución tras validar la Ley 32107, norma que permite la prescripción de los delitos de “lesa humanidad” y crímenes de guerra imputados antes de 2002.

Las claves

La ley en mención fue confirmada por el TC el 5 de diciembre del 2025, al no alcanzarse cinco votos, de un total de siete integrantes, para desvirtuar su constitucionalidad.

Por ello, según se encuentra establecido, los magistrados del Poder Judicial (PJ) deben aplicarla en los distintos procesos judiciales que tramiten. Sin embargo, algunos optaron por no hacerlo con base en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y otras entidades internacionales.

Ayer, durante la apertura del Año Jurisdiccional Constitucional 2026, Pacheco afirmó que “el sometimiento del Perú a las decisiones de la Corte (IDH) se encuadran en el marco del respeto a la mencionada Convención (de los Derechos Humanos)”.

“Por lo tanto, si la Corte-IDH emite una sentencia contraria a la convención, el Estado peruano y sus jueces ordinarios y constitucionales, considero, no estamos obligados a someternos a ese mandato porque no tiene legitimidad”, añadió.

Finalmente, tras remarcar que lo esgrimido “no es la postura del tribunal” sino una opinión personal, pidió a los jueces a “reflexionar” al respecto.

“No estoy llamando a una desobediencia civil ni a una desobediencia jurídica. Los llamo a reflexionar para darnos cuenta de que lo importante no es qué tribunal dice algo, sino qué dice; el objeto de la decisión, no porque lo diga la Corte-IDH o la Corte Penal Internacional. ¿Qué está decidiendo? ¿Está protegiendo los bienes humanos básicos?”, puntualizó.

En esa línea, aseguró creer “en los Estados y el derecho de no estar obligados” a decisiones en fuero internacional.