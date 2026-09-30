La Contraloría General de la República detectó diversas deficiencias en la Línea de Conducción Quero, infraestructura que abastece de agua potable a las ciudades de Jauja, Yauyos y Sausa, según el Informe de Orientación de Oficio N.° 017-2026-OC/0412-SOO.

El documento, emitido el 10 de septiembre de 2026, recoge los resultados de una inspección realizada entre el 20 de agosto y el 9 de septiembre. Durante la supervisión se identificaron cuatro situaciones que representan riesgos para el funcionamiento del sistema de abastecimiento.

Una de las observaciones corresponde a la válvula de purga N.° 01, ubicada en la progresiva 16+700, cerca del puente Huertas y el cruce con el río Yacus. El mecanismo se encuentra obstruido y no cumple adecuadamente su función de evacuar sedimentos, situación que favorece la acumulación de lodo en las tuberías de 355 milímetros.

También se encontraron siete tramos de tuberías de PVC expuestos entre la captación Quero y la cámara rompe presión N.° 11. Parte de estas instalaciones se encuentran sostenidas sobre estructuras y pases aéreos, quedando expuestas a posibles socavaciones, principalmente en sectores de Molinos y en el acceso al poblado de Cóndor Cencca.

Detectan problemas en cámaras y captación

Otro de los hallazgos se encuentra en la cámara rompe presión N.° 11, ubicada en el distrito de Molinos. La comisión constató la existencia de dos estructuras con la misma denominación: una construida en 2010 y actualmente fuera de servicio, y otra trasladada aproximadamente 50 metros en 2019.

Según el informe, la EPS Mantaro S.A. no cuenta con información técnica suficiente sobre la ubicación exacta y altitud de la cámara actualmente operativa, lo que dificulta determinar las presiones que soporta la red hasta el reservorio R-01 de Yauyos.

En la captación Quero también se encontró acumulación de piedras y material transportado por el río dentro de la cámara húmeda. Además, el canal de derivación habría sido anulado y el control del caudal depende actualmente de una válvula manual, incrementando el riesgo de obstrucciones y variaciones de presión.

La Contraloría también alertó sobre las continuas roturas de tuberías registradas entre las progresivas 11+400 y 12+400, en jurisdicción de Molinos. El último incidente mencionado en el informe ocurrió el 12 de junio de 2026.

De acuerdo con el órgano de control, la EPS Mantaro viene realizando reparaciones ante las emergencias, pero no estaría determinando las causas de fondo de las fallas, situación que podría generar nuevos cortes del servicio y mayores gastos en reparaciones.

EPS Mantaro debe adoptar medidas

Ante las deficiencias advertidas, la Contraloría solicitó a la EPS Mantaro S.A. implementar medidas correctivas y preventivas para reducir los riesgos identificados en la infraestructura.

La entidad prestadora dispone de un plazo de cinco días hábiles, contabilizados desde la notificación electrónica, para informar al Órgano de Control Institucional sobre las acciones adoptadas o que serán ejecutadas y presentar la documentación que sustente dichas medidas.

Las observaciones generan preocupación debido a que la Línea de Conducción Quero constituye una infraestructura clave para el abastecimiento de agua potable de miles de usuarios de Jauja, Yauyos y Sausa.