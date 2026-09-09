Catorce partidos políticos pidieron que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precise si es que un primer regidor puede recibir la credencial de alcalde en las elecciones de octubre próximo.

Las agrupaciones se refieren específicamente al caso de Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor, quien asumiría como alcalde de Lima de ganar los comicios, porque su candidato a ese cargo, Luis Rubio, renunció.

#OJO Partidos políticos solicitan al JNE que defina si es legal que un alcalde elegido en 2022 reciba credencial en el actual proceso bajo la modalidad de reelección encubierta. Esto es por el caso del candidato Rafael López Aliaga de Renovación Popular. pic.twitter.com/ClKkjoyIGU — Sofía López (@SofiaLopezLl) September 8, 2026

DETALLES

El martes por la tarde, representantes del JNE y de los partidos políticos se reunieron para definir la metodología del debate electoral de Lima Metropolitana.

En la cita, se informó que Renovación Popular presentó una carta para solicitar la participar de su candidato a primer regidor (López Aliaga) en el debate.

Fue así que un representante del Partido Aprista Peruano mencionó que existe una situación vinculada con la reelección (encubierta), por lo tanto, consideró que debe existir una posición clara sobre quiénes deben participar en el debate.

Alianza para el Progreso (APP) consideró que la candidatura tiene carácter personalísimo.

Agrupaciones solicitan que el JNE se pronuncie en un plazo de tres días. (Foto: GEC)

PENDIENTE

Tras el debate se redactó una propuesta para que el JNE en un plazo impostergable de tres días hábiles, emita un pronunciamiento vinculante y definitivo que precise si resultado legalmente procedente que los alcaldes electos en el 2022 reciban credencial de alcalde en el presente proceso.

“Canalizamos la moción requiriendo que se eleve con carácter de urgencia en el pleno del JNE para su correspondiente resolución. Esto considerando la prohibición constitucional expresa de reelección inmediata de alcaldes, a fin de que, sobre la base de dicho pronunciamiento, se continúe con las negociaciones correspondientes a las reglas para el debate”, se lee en el documento.

Renovación popular votó en contra de la propuesta y rechazó que “se coaccione al JNE”.