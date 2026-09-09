La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se reunirá este jueves 10 de setiembre con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien visita el Perú como parte de una gira oficial por Sudamérica.

El encuentro se realizará a las 10:15 de la mañana en Palacio de Gobierno, según informó la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia de la República.

Seguridad y crimen organizado en la agenda

La reunión tendrá como objetivo profundizar la alianza estratégica entre el Perú y Estados Unidos y fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral en asuntos considerados prioritarios para ambos gobiernos.

Entre los principales temas previstos figuran la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, además del fortalecimiento de la cooperación frente a los efectos del Fenómeno El Niño.

La visita de Rubio se desarrolla en el marco de una gira regional que también incluye Colombia y Ecuador. El Departamento de Estado señaló que uno de los ejes del viaje es reforzar la cooperación frente al narcotráfico y fortalecer las relaciones comerciales con los países visitados.

Defensa, inversiones y comercio bilateral

Fujimori y Rubio también abordarán asuntos relacionados con la defensa, la promoción de inversiones y el comercio bilateral, además de otros temas de interés común.

Estados Unidos y Perú buscarán revisar mecanismos que permitan ampliar su cooperación económica y avanzar en áreas consideradas estratégicas para ambos países.

En la reunión participarán además integrantes del Gabinete Ministerial, quienes acompañarán a la mandataria durante el encuentro con el representante del Gobierno estadounidense.

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Primera visita oficial de Rubio al Perú como secretario de Estado

El viaje constituye la primera visita oficial de Marco Rubio al Perú en su condición de secretario de Estado de Estados Unidos, según informó Reuters a partir del anuncio del Departamento de Estado.

La gira sudamericana se desarrolla entre el 8 y el 10 de setiembre e incluye reuniones con los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú, con énfasis en seguridad regional, lucha contra el narcotráfico y relaciones económicas.