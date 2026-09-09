El pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo, por un plazo de 120 días, encontró resistencia en la Cámara de Diputados. Una comisión aprobó un informe en contra de aceptar la solicitud del Ejecutivo, la de Energía y Minas, mientras que otras tres rechazaron informes a favor: Infraestructura, Producción y Ciencia.

No va

La Comisión de Energía y Minas, presidida por Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú (JP), concluyó ayer que no es viable delegar las facultades solicitadas y aprobó un informe en contra.

La decisión se sustenta en la complejidad de las propuestas y sus implicancias económicas, sociales y ambientales.

El grupo consideró que estas materias requieren un debate más amplio, con participación de los actores involucrados y en las instancias correspondientes de las cámaras de Diputados y Senadores.

Asimismo, con 18 votos a favor, acordó invitar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, para que informe sobre la política general de su sector el próximo 15 de septiembre.

Un desenlace similar se produjo en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, presidida por Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno).

Con seis votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones, rechazó el informe favorable sobre las facultades vinculadas a la modernización del Estado y la economía.

Además, el grupo acordó citar a los ministros de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, para el 15 de septiembre, y de Vivienda, Mauricio Arnillas, en una fecha aún por definir.

Más rechazos

En la Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo, presidido por José Marvin Palma, de Fuerza Popular (FP), también rechazó su informe a favor del pedido, con ocho votos a favor, 10 en contra y una abstención.

Durante el debate, legisladores de JP, Buen Gobierno, Ahora Nación y Partido Cívico Obras expresaron sus discrepancias con la propuesta.

El cuarto revés ocurrió en la Comisión de Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital, presidida por Diethell Columbus (FP). Aunque el fujimorista planteó un informe favorable, este fue rechazado con siete votos a favor, nueve en contra y una abstención.

Nuevamente, los votos de Buen Gobierno y Obras, sumados a los de JP y Ahora Nación, inclinaron la balanza contra la propuesta.

Distinto fue el escenario en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. El grupo de trabajo parlamentario sí aprobó el informe que recomienda otorgar las facultades legislativas pedidas por el Gobierno, con 10 votos a favor y seis en contra.