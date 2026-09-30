Agentes de la comisaría El Alambre están tras los pasos de un irresponsable conductor de un auto que atropelló a una adulta mayor y fugó. El accidente ocurrió la mañana de hoy en la octava cuadra de la avenida Nicolás de Piérola, en la urbanización Primavera, en Trujillo.

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Fueron los serenos de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) los que llegaron primero en ayuda de la mujer y al ver la gravedad de sus lesiones esperaron la intervención de los bomberos para evacuarla en una ambulancia a una clínica local.

En tanto, efectivos de la comisaría El Alambre asumieron las pesquisas del caso. Se supo que solicitaron imágenes de cámaras de seguridad de la zona para obtener las características del vehículo que atropelló a la anciana.