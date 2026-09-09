El pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno al Congreso fue uno de los principales temas abordados durante la reunión entre Luis Galarreta y representantes de Renovación Popular.

Los parlamentarios señalaron que el encuentro permitió revisar los planteamientos del Gabinete Ministerial y acordaron hacer llegar sus observaciones técnicas y jurídicas sobre las propuestas, luego de los cuestionamientos expresados por la bancada.

Entre los asuntos considerados durante la conversación estuvieron las medidas frente al fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana.

La vocera de Renovación Popular, Roxana Rocha, destacó la disposición de su grupo parlamentario para revisar estos temas.

“Ha sido una reunión totalmente propositiva. Sí nos queda muy claro que hay que respaldar, con exigencia, temas como es Fenómeno El Niño e inseguridad ciudadana”, declaró a la prensa la diputada Roxana Rocha.