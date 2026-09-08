El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, expuso este martes ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, los principales lineamientos del plan de trabajo de la Cancillería, enfocados en fortalecer la presencia internacional del Perú, modernizar los servicios para los ciudadanos y reforzar la protección del patrimonio cultural.

Durante su intervención, el canciller sostuvo que la política exterior debe ser una herramienta para convertir la presencia del país en el ámbito internacional en mayores condiciones de seguridad, desarrollo y oportunidades para los peruanos.

En ese sentido, destacó la importancia de recuperar la capacidad de iniciativa y liderazgo internacional del Perú, basándose —según indicó— en los valores y principios democráticos del país.

Uno de los mecanismos que permitirá avanzar en esta agenda será el Foro Cuzco, una iniciativa promovida por el Perú junto con el Ministerio de Cultura y con el apoyo de la UNESCO.

El canciller recordó que este espacio, desarrollado desde 2020, ha permitido reunir a países de América Latina y el Caribe para abordar temas relacionados con la protección del patrimonio cultural. Su cuarta edición está prevista para julio de 2027 y contará con la participación de altos representantes de 15 países de la región, además de la UNESCO.

Según explicó Espá, el objetivo es avanzar del intercambio de experiencias hacia la construcción de criterios y posiciones comunes que permitan fortalecer la protección, recuperación y restitución del patrimonio cultural de los países latinoamericanos.

“Proteger nuestro patrimonio y proyectar nuestra cultura son, en ese sentido, dos dimensiones de una misma tarea”, señaló durante su presentación ante la comisión del Senado.

Modernización de los servicios consulares

El titular de la Cancillería también anunció que su gestión continuará impulsando la modernización y digitalización de los servicios, especialmente aquellos destinados a los peruanos que viven en el extranjero.

En esa línea, mencionó los avances relacionados con la implementación de la visa electrónica y el pasaporte de emergencia, documento que reemplazará a los salvoconductos.

“Avanzaremos en la modernización y digitalización de nuestros servicios, particularmente los servicios consulares. Ya lo hemos hecho, ya estamos avanzando. Hemos anunciado la visa electrónica, hemos anunciado el pasaporte de emergencia que reemplaza los salvoconductos”, señaló.

Para el canciller, la política exterior también se refleja en la atención que reciben los millones de peruanos que residen fuera del país.

“Para millones de compatriotas en el exterior, la política exterior del Perú no es una declaración ni una simple reunión internacional. Es la calidad y oportunidad de la atención que reciben de su Estado”, sostuvo.

Espá afirmó que el objetivo es contar con una Cancillería profesional, moderna y cercana a los ciudadanos, con especial atención a los sectores más vulnerables.

Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores resaltó la necesidad de mantener un trabajo coordinado con el Congreso de la República y sus dos cámaras, mediante un diálogo permanente y constructivo.

“La política exterior es una política de Estado y debe estar siempre al servicio del Perú y de los peruanos”, concluyó.

#EnVivo



El canciller Carlos Espá expone ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado sobre el plan de trabajo de la Cancillería.



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/m0cAJXsvtZ — Canal N (@canalN_) September 8, 2026