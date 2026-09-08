El general Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal de la Policía Nacional, informó que el próximo 15 de septiembre se darán a conocer los avances de las investigaciones relacionadas con el atentado ocurrido en Trujillo.

El general Revoredo señaló que un equipo especializado de detectives de las unidades de homicidios y secuestros, junto con agentes de inteligencia y personal de criminalística, viene trabajando de manera coordinada con el Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado.

Según RPP, el jefe policial precisó que será el general Espinoza, director de la Región Policial Trujillo, quien dé a conocer los resultados de las diligencias. Asimismo, indicó que el fiscal Jorge Chávez Cotrina ya estuvo en el lugar para participar de las investigaciones.

“Como lo dijo nuestro comandante general en funciones, estamos en el día 8 y el día 15 será el director de jefe de región Trujillo, un general muy experimentado, nuestro general Espinoza, a quien se le ha puesto a disposición un selecto equipo de detectives de homicidios, secuestros, el mismo jefe de inteligencia, criminalística, para que trabajen articuladamente con el prestigioso Ministerio Público, con la Fiscalía de Crimen Organizado. Ahí estuvo in situ el doctor Chávez Cotrina y serán ellos los que rendirán cuentas a ustedes”, sostuvo.

Sobre las personas intervenidas durante el operativo, el general Revoredo evitó señalar que tengan responsabilidad en el atentado. Precisó que todos continúan bajo investigación del Ministerio Público y cuentan con la asistencia de sus respectivos abogados.

Asimismo, el general Revoredo defendió la captura de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, y explicó que la participación de la Dirincri estuvo enfocada principalmente en dicha intervención.

Ante el pedido del senador Percy Osorio para que se someta a una evaluación psicológica, el general Revoredo respondió que los agentes de la Policía Nacional pasan anualmente por este tipo de evaluaciones como parte de los controles institucionales.

Consultado por la salida de Óscar Arriola de la Comandancia General de la Policía Nacional, el general Revoredo sostuvo que su decisión debe ser respetada y evitó relacionarla directamente con los acontecimientos registrados en Trujillo. Pese a ello, resaltó el trabajo realizado por Arriola durante su gestión y calificó como aprobatorio su desempeño al frente de la institución.