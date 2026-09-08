El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, expuso ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado los principales alcances de su sector en materia de prevención de desastres, operatividad de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), vigilancia fronteriza y lucha contra la minería ilegal.

Durante su presentación, Belaúnde informó que su sector requiere S/575 millones para cumplir con las labores de prevención y respuesta frente al Fenómeno El Niño.

Del total solicitado, S/68,5 millones serán destinados a la descolmatación de los 22 puntos críticos asignados a las FF. AA. El más sensible, precisó, es el río Piura, donde deben retirarse más de un millón de metros cúbicos de sedimentos.

Asimismo, cerca de S/400 millones permitirán recuperar la capacidad aérea y garantizar las horas de vuelo y el combustible necesarios para el despliegue de los buques de la Marina de Guerra.

Tras la exposición, la senadora Lourdes Alcorta (Renovación Popular) puso en duda la capacidad de respuesta del Estado ante una eventual emergencia. Según indicó, luego de reunirse con representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), concluyó que “no estamos preparados para nada, absolutamente para nada”.

En respuesta, Belaúnde reveló que, al asumir el cargo, encontró más de 2 mil puntos críticos identificados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) desde hacía más de un año, pero ninguno había recibido atención. “No se habían atendido ni uno solo. Cero, cero”, remarcó.

A ello se sumó una traba que impedía utilizar 400 mil galones de diésel almacenados por las FF.AA. debido a que estaban reservados para una emergencia que aún no había comenzado.

Ante esta situación, el sector modificó la disposición mediante una resolución ministerial, lo que permitió movilizar maquinaria en Tumbes y Piura.

En cuanto a la capacidad aérea, el ministro alertó que más del 90% de la flota peruana de helicópteros es de origen soviético o ruso.

Según explicó, la guerra entre Rusia y Ucrania y las sanciones internacionales contra Moscú han dificultado la adquisición de repuestos y el envío de pagos.

“Por más que nosotros tenemos un centro de mantenimiento de helicópteros en (Base aérea) La Joya, no hay repuestos en el mercado para atender”, sostuvo.

Frente a este panorama, Defensa evalúa adquirir aeronaves de países vinculados a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Actualmente, cuenta con 23 helicópteros operativos y espera elevar la cifra a 30 unidades en diciembre.

“Esta situación la hemos encontrado nosotros en estos 40 días. Ahora, por qué no se previó esto, esa respuesta escapa a mi conocimiento”, manifestó Belaúnde.

Finalmente, informó que los operativos contra la minería ilegal en Madre de Dios ocasionaron pérdidas por S/948 millones a estas organizaciones.

Las intervenciones permitieron destruir 1,820 balsas y dragas y 1,789 motores, además de incautar 205,500 galones de combustible.