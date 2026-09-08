La presidenta Keiko Fujimori recibió 39,124.80 soles como primer sueldo al ser jefa de Estado, según el Portal de Transparencia del Despacho Presidencial.

No obstante, el monto supera por 3,556.80 soles la remuneración mensual vigente (S/35,568), que corresponde a sus días laborados en julio, tras asumir el cargo el 28 de ese mes.

Como se recuerda, el sueldo presidencial fue elevado durante el gobierno de Dina Boluarte, el 4 de julio de 2025, firmado por el entonces ministro de Economía Raúl Reyes.