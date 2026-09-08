El ministro de Salud, Luis Dyer, fue consultado sobre su participación previa en la Fundación Dyer e Hijos, organización vinculada a proyectos para la construcción de hospitales en zonas de extrema pobreza. La pregunta también estuvo relacionada con la información consignada por el funcionario en su declaración jurada.

El titular del Minsa aseguró que dejó de participar en las actividades de las empresas y organizaciones que anteriormente representaba. Asimismo, señaló que dicha información figura en los documentos que presentó ante las autoridades correspondientes.

Las declaraciones del ministro se dieron luego de que fuera consultado por Canal N sobre un posible conflicto de interés entre las actividades de la fundación y las funciones que actualmente desempeña como titular del Ministerio de Salud.

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Luis Dyer, ministro de Salud, señaló que se retiró de la Fundación Dyer e Hijos dejando los documentos correspondientes.



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Como parte de las medidas para modernizar el sistema sanitario, el Minsa implementará un plan de transformación digital que permitirá interconectar 25 hospitales y 500 centros de salud de Lima entre finales de 2026 y los primeros meses de 2027, informó Dyer.

Durante su presentación ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el titular de Salud expuso los principales lineamientos que marcarán su gestión al frente del sector. El ministro señaló que sus prioridades estarán enfocadas en la transformación digital, el fortalecimiento de la infraestructura preventiva y las acciones para combatir la anemia.

Minsa reorganiza el PRONIS para acelerar hospitales y cerrar brecha de internet

El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, anunció este martes 8 de septiembre una reorganización del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) con el objetivo de acelerar la ejecución de infraestructura sanitaria y priorizar la culminación de establecimientos que permanecen paralizados.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) presentó los principales lineamientos de su gestión durante una sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde también abordó los plazos de construcción de hospitales, la conectividad y el uso de nuevas modalidades para ejecutar proyectos.

PRONIS priorizará la culminación de obras paralizadas

Dyer sostuvo que uno de los principales objetivos de la reorganización será concluir los proyectos de infraestructura sanitaria que ya cuentan con avances físicos y requieren recursos para continuar.

“Lo que está avanzado hay que terminarlo”, afirmó el ministro al explicar que la prioridad será evitar que establecimientos con obras iniciadas permanezcan detenidos.

El titular del Minsa también cuestionó el tiempo que actualmente requiere desarrollar nueva infraestructura hospitalaria en el país. Según indicó ante la comisión parlamentaria, algunos procesos pueden tardar entre seis y 15 años.

“No estamos avanzando al ritmo que exige la demanda de nuestros pacientes en el país. Nos estamos demorando entre 6 y 15 años en construir un hospital y, en el camino, incluso tenemos hospitales paralizados”, declaró.

Minsa plantea establecimientos modulares para reducir plazos

Como parte del nuevo enfoque, el sector Salud proyecta impulsar el rediseño de establecimientos mediante estructuras modulares, con la finalidad de reducir los tiempos de construcción.

Según Dyer, estos establecimientos también deberán adaptarse a las condiciones y necesidades específicas de las comunidades ubicadas en la costa, sierra y selva.

El ministro indicó que la denominada infraestructura preventiva será uno de los ejes de trabajo del sector durante los próximos cinco años.

Obras por Impuestos para proyectos de infraestructura sanitaria

Otro mecanismo que el Minsa prevé fortalecer es la participación del sector privado mediante Obras por Impuestos (OxI).

Dyer consideró que este mecanismo puede contribuir a agilizar proyectos de infraestructura sanitaria y reducir los tiempos requeridos para poner nuevos servicios a disposición de la población.

Minsa advierte brecha de internet en centros de salud

La transformación de la infraestructura también incluye la conectividad. El ministro señaló que disponer de acceso adecuado a internet permitirá mejorar el intercambio de información y fortalecer servicios como la telemedicina, especialmente en localidades alejadas.

De acuerdo con las cifras expuestas por Dyer, entre el 42 % y 43 % de los establecimientos de salud no dispone actualmente de un servicio adecuado de internet.

El titular del Minsa informó además sobre coordinaciones con Estados Unidos relacionadas con la interoperabilidad mediante Starlink. Según explicó, la propuesta contempla que el servicio de conectividad pueda brindarse gratuitamente durante el primer año.

¿Qué busca la reorganización del PRONIS?

La reorganización anunciada por el Ministerio de Salud busca concentrar esfuerzos en proyectos que ya presentan avances, reducir los tiempos de ejecución de nuevas instalaciones y desarrollar modelos de infraestructura sanitaria que puedan implementarse con mayor rapidez.

Los cambios también incorporan como ejes la participación privada mediante Obras por Impuestos, la infraestructura modular y una mayor conectividad de los establecimientos de salud.