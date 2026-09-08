El Gobierno viene implementando medidas preventivas ante un eventual Fenómeno El Niño, informó el ministro de Transportes, Rafael Rey. En ese sentido, señaló que los puentes modulares trasladados a distintas regiones permitirán atender con mayor rapidez posibles emergencias que se registren en las carreteras del país.

Durante una visita al lugar donde se encuentran almacenadas las estructuras, Rey explicó que su traslado implica un importante despliegue logístico debido al peso de los componentes. Según detalló, para movilizar cada puente pueden ser necesarios hasta ocho camiones.

“Estamos realmente preocupados y haciendo la prevención posible en el tema de puentes y las carreteras en todo el país, pero especialmente en la costa, que es la que más sufre en los fenómenos de El Niño”, sostuvo el ministro.

Rey aseguró que el sector está preparado para actuar de manera inmediata ante una eventual afectación de la infraestructura vial. Al ser consultado sobre la cantidad de carreteras que podrían resultar dañadas, señaló que existen estimaciones, aunque precisó que no contaba con la cifra exacta en ese momento. Entre las vías consideradas de mayor importancia mencionó la Panamericana Norte.

El ministro de Transportes explicó que los llamados puentes Bailey pertenecen a una categoría de estructuras modulares y aclaró que Bailey es una marca comercial, por lo que también existen modelos similares fabricados por otras empresas.

Según detalló, una parte importante de las adquisiciones más recientes proviene de fabricantes chinos debido a sus menores costos. Estas estructuras permanecen desmontadas y almacenadas para ser instaladas de acuerdo con las necesidades que puedan surgir durante una emergencia.

El titular de Transportes precisó que los puentes están conformados por distintos módulos, como plataformas y componentes estructurales, lo que permite ajustar su extensión según las características del lugar donde serán colocados. En ese sentido, indicó que pueden configurarse para cubrir luces de aproximadamente 12 y 15 metros, entre otras dimensiones, y alcanzar una longitud de hasta 70 metros.

Ante las consultas de la prensa sobre las declaraciones del ministro del Interior, César Astudillo, acerca de la percepción de inseguridad y los homicidios, Rafael Rey evitó pronunciarse y señaló que estos asuntos corresponden directamente a la cartera del Interior.

“Permítame no ocuparme de los temas que no me corresponden directamente”, respondió Rey.

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Rafael Rey, ministro de Transportes y Comunicaciones, señaló que se viene reforzando la prevención ante el fenómeno El Niño, especialmente en las carreteras de la costa.



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