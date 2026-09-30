Un trágico accidente de tránsito enluta a la región Huancavelica. El motociclista Teófilo Chahuayo Fernández fue hallado sin vida en el fondo de un profundo abismo de 100 metros en la carretera que une Colcabamba y Tocas. El suceso causó profunda conmoción entre los pobladores debido a la violencia del despiste, informó Renzo Linares Isidro.

Según informaron sus parientes, el hombre se desplazó desde el viernes anterior para asistir a una festividad espiritual de la zona. Tras pasar cuatro días continuos sin noticias de su paradero, la familia encendió las alarmas de emergencia y emprendió una intensa búsqueda por diferentes sectores rurales.

Lo hallan junto a su moto

El rastreo civil culminó con el lamentable hallazgo en el sector de Ccarahuaycco. Los familiares divisaron a la distancia el cuerpo junto a su moto lineal en la pendiente y, en medio del dolor, comunicaron el hecho a las autoridades policiales para iniciar las diligencias correspondientes.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para proceder con la identificación oficial y la constatación del deceso. Las hipótesis preliminares de los peritos evalúan si el siniestro fue provocado por un presunto exceso de velocidad del conductor o por el evidente estado deficiente de la vía.

Ante la irreparable pérdida, los deudos exigieron una investigación exhaustiva que determine las causas reales y las responsabilidades del accidente. Esta tragedia expone nuevamente la falta de seguridad vial, la nula señalización y el pésimo estado de conservación de las carreteras en la región.