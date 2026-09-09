El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso sesionará este jueves 10 de setiembre y tendrá en agenda las mociones de interpelación presentadas por la bancada Juntos por el Perú contra los ministros de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, y del Interior, César Astudillo Salcedo.

Ambos pedidos forman parte de las acciones de control político impulsadas en medio de cuestionamientos por la situación de inseguridad ciudadana y las medidas adoptadas por el Ejecutivo frente al avance de la criminalidad.

Rafael Belaunde deberá responder por Pataz y rol de las Fuerzas Armadas

En el caso del ministro de Defensa, la moción plantea que acuda al pleno para informar sobre sus presuntos vínculos con la empresa minera Poderosa y sobre las acciones ejecutadas en la provincia de Pataz para enfrentar la criminalidad.

También se pide que explique las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo para fortalecer y ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en estado de emergencia.

La moción contra Belaunde fue presentada el pasado 14 de agosto y contiene un pliego interpelatorio de 43 preguntas.

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César Astudillo enfrenta cuestionamientos por inseguridad ciudadana

Respecto del ministro del Interior, César Astudillo, la moción solicita que informe sobre los cuestionamientos a su gestión y sobre una presunta falta de liderazgo frente al incremento de la inseguridad ciudadana.

El pedido fue presentado el 3 de setiembre por la diputada Analí Márquez, de Juntos por el Perú, y contiene 27 preguntas divididas en cuatro bloques temáticos.

La bancada sostiene que el país enfrenta un aumento sostenido de la actividad delictiva y que esta situación requiere explicaciones sobre las medidas adoptadas desde el Ministerio del Interior.

Plantean citar también al presidente del Consejo de Ministros

En la agenda figura además una moción presentada por la diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, que propone invitar a Belaunde, Astudillo y al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, para que expliquen las acciones del Gobierno frente al deterioro de la seguridad ciudadana.

La propuesta plantea que los funcionarios informen sobre los resultados de las medidas ejecutadas, las deficiencias de coordinación y las responsabilidades políticas y operativas dentro del Poder Ejecutivo.

Asimismo, se solicita que presenten una estrategia nacional contra delitos como la extorsión, el sicariato y los homicidios, con recursos, plazos, metas, indicadores de cumplimiento y mecanismos de evaluación.

Otra moción pide explicaciones del ministro del Interior

La agenda del pleno también incluye una moción de la diputada Svieta Fernández, de Juntos por el Perú, para que César Astudillo informe sobre las medidas adoptadas por su sector frente a la crisis de inseguridad ciudadana.

Los ministros de Defensa e Interior ya participaron el 7 de setiembre en una sesión de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado, donde expusieron sobre la situación de sus sectores y las acciones previstas frente a emergencias y seguridad.