El Ejecutivo continúa las conversaciones con las bancadas parlamentarias para conseguir respaldo a su pedido de facultades legislativas. Como parte de estas coordinaciones, el premier Luis Galarreta se reunió con diputados de Renovación Popular.
La solicitud contempla 120 días calendario para legislar en ocho materias consideradas prioritarias por el Gobierno. Entre ellas figuran la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana, además de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres y el fenómeno El Niño.
El pedido también comprende medidas dirigidas a las micro y pequeñas empresas, el empleo y la productividad. A ello se suman propuestas para modernizar el Estado, simplificar trámites e impulsar la transformación digital.
La reunión contó además con los ministros de Defensa, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Agrario y Riego, y Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco de las gestiones para sacar adelante la iniciativa del Ejecutivo.
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