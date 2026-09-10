El diputado por Junín, Marlon Aguirre, de Juntos por el Perú, solicitó formalmente retirar su firma de la Moción de Orden del Día N.° 00256-2026-2031-CD, que plantea interpelar al ministro del Interior, César Astudillo. El pedido fue presentado ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados mediante el Oficio N.° 039-2026-MAAR/CR.

El documento fue ingresado el 9 de setiembre y Aguirre justificó su decisión señalando la existencia de “imprecisiones de la moción”. La iniciativa parlamentaria fue elaborada por la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, y cuenta con más de 20 firmas.

La moción busca que el titular del Ministerio del Interior responda ante el Parlamento por presuntas irregularidades en designaciones y aspectos relacionados con la conducción de la seguridad ciudadana.

El retiro de la firma se produce en medio de las recientes críticas de Aguirre a la dinámica interna de Juntos por el Perú. El legislador ha expresado discrepancias con la forma en que se adoptan decisiones dentro de la bancada, particularmente respecto a acuerdos para definir las presidencias de las comisiones parlamentarias.

Asimismo, el parlamentario reveló el pasado 2 de setiembre que recibió propuestas de otras bancadas para incorporarse a sus filas, luego de cuestionar públicamente el manejo directivo y algunas posiciones asumidas por su agrupación en el Congreso.

El trámite para retirar su firma quedó registrado a las 10:53 a. m. del 9 de septiembre ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados. Con esta decisión, Aguirre deja de respaldar formalmente la moción que plantea interpelar al ministro César Astudillo.