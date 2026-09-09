Hace más de un mes, una menor de 14 años desapareció misteriosamente. Sus padres la buscaban desesperados con policías del Departamento Desconcentrado de Trata de Personas de Huancayo.

Los efectivos descubrieron que la adolescente fue captada por un sujeto de 28 años que la grababa mientras tenían relaciones sexuales, luego vendía los videos y fotos, usando las redes sociales.

Ante la existencia de los presuntos delitos de explotación sexual y pornografía infantil, los agentes de trata de personas detuvieron a Emerson Diego Malpica (28), cerca del parque Abel Martínez en el distrito de Chilca, cuando comía chaufa junto con la menor.

Según las primeras investigaciones, durante el mes que la menor estuvo desaparecida habría mantenido relaciones sexuales con Emerson Diego quien grabó los encuentros íntimos y los vendió. Asimismo, la adolescente dijo que le habría obligado a vender objetos sexuales.

“Quiero justicia para mi hija, ese tal Emerson Diego no más no es, hay otro con el que se tomaban fotos. A mi hija le hizo creer que era un joven de 22 años, pero ya tenía 28. Debe ir a prisión, es un depravado”, dijo la madre sollozando. Los familiares también mostraron su malestar con el Ministerio Público, ya que, frente a este caso de abuso sexual tardaron en atenderlos.

“Soy inocente, ella me dijo que era mayor”, dijo el acusado en su defensa, cuando fue llevado por policías a los exámenes de ley.