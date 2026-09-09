Una ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) de 14 metros de longitud fue hallada varada en la playa Sombrero Chico, ubicada en el distrito de Mejía, provincia de Islay, región Arequipa. El hallazgo fue reportado por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

De acuerdo a la entidad, se trata de un ejemplar adulto de ballena jorobada, con una longitud de 14 metros, 3,2 metros de aleta pectoral y 2,3 metros de aleta caudal.

Además, el avanzado estado de descomposición imposibilitó la necropsia para determinar la causa de muerte ni verificar si presentaba marcas o lesiones vinculadas a la actividad pesquera. Pese a ello, los especialistas lograron recolectar muestras de piel y aleta para análisis posteriores.

Según el IMARPE, este tipo de apariciones son más frecuentes entre mayo y noviembre, cuando las ballenas jorobadas migran hacia zonas tropicales y subtropicales para reproducirse, lo que también eleva el riesgo de interacción con embarcaciones y actividades pesqueras.

La institución recordó a la población evitar el contacto directo con animales marinos varados, vivos o muertos, por el riesgo de exposición a agentes patógenos, y recomendó reportar cualquier hallazgo a las autoridades y mantener distancia mientras se realizan las evaluaciones.

Reportan varamiento de una ballena jorobada en la playa Sombrero Chico, en Arequipa. Foto: IMARPE.