El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne esta mañana con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno. El alto funcionario estadounidense llegó a Lima en la víspera, procedente de Ecuador, como parte de una gira por la región que también incluyó Colombia.

Marco Rubio llegó la noche del último miércoles al Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), procedente de Quito y fue recibido por una comitiva protocolar encabezada por el canciller peruano, Carlos Espá, y el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro.

Según informó el Ejecutivo, el encuentro entre Marco Rubio y Keiko Fujimori busca profundizar la alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos y fortalecer la cooperación bilateral en asuntos prioritarios. Entre los temas de agenda figuran la respuesta frente al fenómeno El Niño, seguridad, lucha contra la delincuencia organizada transnacional, defensa, inversiones y comercio bilateral.

Cancillería

Antes de acudir a Palacio de Gobierno, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llegó primero a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (Torre Tagle).

Marco Rubio fue recibido con honores en la sede de la Cancillería, en Torre Tagle, por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Previamente, el secretario de Estado de EE.UU. calificó al Perú como un “importante aliado extra-OTAN” y señaló que el país está siendo incorporado al denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para coordinar acciones contra organizaciones criminales y amenazas transnacionales.

El Departamento de Estado señaló que la gira por Colombia, Ecuador y Perú tiene como objetivo fortalecer las asociaciones de Estados Unidos con países clave de la región.

#EnVivo



Marco Rubio fue recibido con honores por la Marina de Guerra del Perú en Palacio de Torre Tagle.



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Video: Canal N

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