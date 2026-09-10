El secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, arribó anoche a Lima, aproximadamente a las 7:00 p.m., como parte de una gira que también lo llevó por Colombia y Ecuador.

El canciller Carlos Espá y el embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, recibieron al funcionario estadounidense en el Grupo Aéreo N° 8 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

El Departamento de Estado confirmó el viaje el 4 de septiembre y explicó que el recorrido busca fortalecer las asociaciones de Washington en la región.

Agenda

Rubio sostendrá hoy una reunión con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno, cita que contará con la presencia de ministros de su Gabinete.

La Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia convocó al periodismo a las 10:15 de la mañana.

Por su parte, Espá ofreció algunas declaraciones tras la llegada del secretario estadounidense. “Es una visita histórica”, destacó.

#NoticiasTorreTagle | Canciller Espá recibió a @SecRubio.



Cancilller Carlos Espá dio la bienvenida al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien cumplirá una agenda de trabajo en el Perú orientada a traducir la relación bilateral en resultados concretos para… pic.twitter.com/87Crp8qpeu — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) September 10, 2026

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.) adelantó que Rubio confirmará la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, una plataforma de seguridad que integra actualmente a 13 países de la región.

“Es un mecanismo regional multilateral, con el liderazgo de Estados Unidos, con el apoyo logístico, operativo, de inteligencia y de ciberseguridad, un apoyo de todos los países miembros de la región para fortalecer nuestras fronteras y luchar contra estas organizaciones criminales transnacionales que se dedican al narcotráfico, al lavado de activos y a la trata de personas”, resaltó.

Asimismo, Espá reveló los ejes de la reunión entre Rubio y Fujimori que se abordarán. “En primer lugar, el tema de la inseguridad ciudadana y, en segundo lugar, el fenómeno de El Niño. Esas son las dos grandes prioridades que tenemos en este momento la mayoría de los peruanos”, sostuvo.

Fricción

La llegada de Rubio coincidió con mensajes de la Embajada de China en Perú que reivindicaron la relación económica bilateral.

El pasado martes publicó que China “mantiene” por 12 años consecutivos a Perú como el mayor socio comercial.

China se mantiene por 12 años consecutivos el mayor socio comercial del Perú y el Perú constituye el tercer mayor país exportador de América Latina hacia China. La cooperación comercial bilateral se basa en el principio de beneficio mutuo y ganancias compartidas. Desde la entrada… pic.twitter.com/95IRndiyrS — Embajada de China en el Perú (@ChinaEmbPeru) September 8, 2026

“Perú constituye el tercer mayor país exportador de América Latina hacia China. La cooperación comercial bilateral se basa en el principio de beneficio mutuo y ganancias compartidas. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio China-Perú en 2010”, se lee en su pronunciamiento.

Añadió que la inversión china en el Perú es “transparente y conforme a la ley”, y que supera los 30 mil millones de dólares.

“Trayendo oportunidades de desarrollo, empleo, ingresos fiscales, superávit comercial y reservas internacionales, sin generar ni un centavo de deuda”, agregó en sus redes sociales.

No obstante, uno de los mensajes más sensibles fue cuando la Embajada recordó que, hasta diciembre de 2026, aplica una exención unilateral de visa para los peruanos con pasaporte ordinario, quienes pueden permanecer hasta 30 días.

“Entonces, ¿por qué los peruanos, al solicitar una visa para cierto país, tienen que someterse a rigurosos controles e incluso enfrentarse a amenazas de cancelación de las visas de toda su familia?”, preguntó.

China aplica unilateralmente política de exención de visa para todos los peruanos. Los ciudadanos peruanos con pasaportes ordinarios pueden visitar China sin visa y quedar 30 días con motivo del comercio, turismo, visitas familiares, intercambios y tránsito. China abre sus… pic.twitter.com/49yuZxbgzW — Embajada de China en el Perú (@ChinaEmbPeru) September 9, 2026

A raíz de esto, el embajador americano Navarro fue consultado sobre estas publicaciones durante su participación en la feria Expomina 2026. “Yo no voy a entrar en ninguna polémica con China”, afirmó a la prensa.

Pese a dichas palabras, agregó: “Estamos claros que con los Estados Unidos siempre hay transparencia y claridad. Nunca los Estados Unidos le pediría a un país que cambie sus leyes para beneficio de sus contratos. Así que eso está claro, bien claro, y es histórico en las relaciones de los Estados Unidos con los países”.

Oposición

La controversia también llegó al Congreso.

La senadora Mirtha Vásquez de Ahora Nación cuestionó la adhesión peruana al Escudo de las Américas y advirtió sobre sus implicancias para la política exterior.

“Es importante señalar que la adhesión al Escudo de las Américas podría significar un alineamiento político e ideológico con la agenda del gobierno de Donald Trump, lo cual pone en riesgo nuestra soberanía como país”, escribió en X.

De cara a la llegada de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, al Perú, es importante señalar que la adhesión al Escudo de las Américas podría significar un alineamiento político e ideológico con la agenda del gobierno de Donald Trump, lo cual pone en riesgo nuestra… pic.twitter.com/mdjY38QNKe — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) September 9, 2026

De igual forma, el senador Jaime Quito (Juntos por el Perú) calificó como “sometimiento” la relación bilateral con el país norteamericano.

“De ninguna manera se puede negociar la soberanía de un país. Lo que tiene que hacerse aquí es darle un pare a Estados Unidos porque no podemos ser una colonia”, manifestó el legislador.

El senador Jaime Quito criticó la postura del canciller al recordarle que «ya no es trabajador de la embajada de EE. UU.», señalando que no se debe permitir que el gobierno estadounidense intente imponer sus intereses en el comercio exterior del Perú. Quito enfatizó que la… pic.twitter.com/x8XIsBZM6X — Revista Lima Gris (@Limagris) September 9, 2026

El rechazo al mecanismo también llegó a las calles.

Organizaciones de izquierda –como Patria Roja– convocaron ayer una movilización en la Plaza San Martín contra la visita de Rubio y la incorporación peruana al Escudo de las Américas.

Entre las consignas, exclamaron: “¡Fuera yanquis del Perú!”, “¡Fuera Marco Rubio!” y “¡Abajo el Escudo de las Américas!”.

🔴 Nuestro Partido presente en la Movilización de repudio a la “visita” de Marco Rubio al Perú. Junto a otras organizaciones de izquierda y colectivos progresistas y democráticos, nos movilizamos por las calles de Lima rechazando la presencia del enviado imperialista, 🧵 pic.twitter.com/kml0bJAVMF — Patria Roja (@patriaroja) September 10, 2026

Análisis

El excanciller Miguel Rodríguez Mackay consideró positiva la llegada de Rubio y advirtió que el Perú deberá manejar con “mucha estrategia” la pugna entre Washington y Pekín.

“Necesitamos tener una muñeca política para que los dos sepan que somos un país, que las decisiones que tome se respetan sin que ninguno se sienta afectado y ninguno tome ninguna acción o reacción contra el Estado peruano”, dijo a Correo.

Rodríguez se refirió también a la naturaleza del acercamiento entre Lima y Washington y aseveró que no es ideológico, sino “programático y es metodológico”.

Añadió que el Perú debe priorizar sus necesidades e intereses al momento de definir sus relaciones internacionales.