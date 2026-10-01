Universitario de Deportes, campeón del fútbol peruano, confirmó este miércoles el retorno a la conducción de su primer equipo del entrenador argentino Fabián Bustos, quien reemplazará a su compatriota Héctor Cúper.

La U informó que Bustos “regresa al banquillo” crema y recordó que fue el entrenador del equipo que ganó el título nacional en 2024, el año del centenario de su fundación.

“¡A seguir escribiendo la historia, profe!”, concluyó sobre una imagen del entrenador, que arribó a Lima durante la mañana de este miércoles.

Medios locales informaron que el entrenador argentino firmará un contrato hasta diciembre de 2027, con el objetivo inicial de ganar el actual Torneo Clausura para disputar el título nacional frente al Alianza Lima, su clásico rival, que ganó el Apertura.

La U busca alcanzar un histórico tetracampeonato nacional, tras haberse quedado con los títulos de 2023, 2024 y 2025.

Sin embargo, Bustos será su cuarto técnico desde el inicio de la actual campaña, pues el proyecto comenzó con el español Javier Rabanal y siguió con Héctor Cúper, mientras que entre ambos tuvo como entrenador interino al nacional Jorge Araujo.

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No te pierdas las primeras palabras del profesor Fabián Bustos tras su regreso a Universitario de Deportes.



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Rabanal fue despedido en abril, mientras que Cúper se hizo cargo del equipo en mayo, y desde entonces dirigió a la U en 14 partidos, con un saldo de 7 triunfos, 5 empates y 2 derrotas.

Sin embargo, la última derrota de Universitario, que cayó por 4-0 contra Garcilaso, propició que este martes se anuncie su salida ante la opción de recuperar a Bustos, quien a inicios de septiembre se desvinculó del Millonarios de Colombia.

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