La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados volverá a reunirse este jueves para continuar con el análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

Cabe mencionar que la sesión está programada para las 2 p. m. y tendrá entre sus puntos la revisión de tres propuestas de texto sustitutorio planteadas por distintas bancadas.

El debate había quedado en cuarto intermedio durante la jornada del miércoles, con el objetivo de elaborar una nueva propuesta a partir de los planteamientos expuestos por los congresistas.

Las materias involucradas comprenden los ámbitos procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciario y migratorio.

El predictamen en discusión plantea denegar las facultades solicitadas por el Ejecutivo al considerar que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Constitución.

Entre sus observaciones señala que varias de las materias fueron formuladas de manera amplia y que, en distintos casos, no se habría acreditado la necesidad, oportunidad y urgencia de delegar estas atribuciones.