Perú asumió la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN) para el periodo 2026-2027. Al asumir el cargo, el canciller Carlos Espá señaló que el país trabajará para profundizar la integración regional y acercar sus beneficios a los ciudadanos.

La agenda peruana tendrá tres ejes prioritarios: seguridad regional y lucha contra las amenazas transnacionales; gestión del riesgo de desastres y sostenibilidad ambiental; y ciudadanía andina e integración fronteriza.

En materia comercial, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, indicó que se priorizarán la integración comercial, la armonización normativa, la facilitación del comercio, el transporte y el desarrollo productivo.

Durante la reunión también se destacó el avance de la cooperación entre los países miembros en seguridad, con más de 100 operativos coordinados en zonas fronterizas, más de 200 intercambios de información de inteligencia financiera y la capacitación de unos 3.000 funcionarios.

Asimismo, se aprobaron hojas de ruta para impulsar el “Cielo Único Andino” y el Régimen de Cabotaje Intracomunitario Andino, iniciativas orientadas a fortalecer la conectividad y competitividad de la subregión. También se adoptaron medidas para combatir la desnutrición infantil y la anemia, fortalecer la lucha contra el crimen organizado y modernizar la gestión migratoria.

La CAN aprobó además declaraciones sobre cooperación penitenciaria y el Fenómeno de El Niño 2026-2027. Su secretario general, Gonzalo Gutiérrez, planteó como desafíos futuros profundizar la convergencia con el Mercosur, fortalecer los vínculos con otros países de la región y avanzar hacia una Política Exterior Común Andina.

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