Alianza Lima cayó 2-1 ante Palestino este miércoles 30 de setiembre en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como “Matute”, en un amistoso internacional que le sirve como preparación para el reinicio del Torneo Clausura 2026.

El conjunto chileno abrió el marcador a los 6 minutos luego de un remate de Sebastián Gallegos que se desvió en el defensor Gianfranco Chávez y terminó en el arco blanquiazul. Alianza reaccionó y consiguió el empate a los 17’, cuando Luis Ramos conectó de cabeza un pase de D’Alessandro Montenegro para marcar el 1-1.

Sin embargo, Palestino volvió a ponerse en ventaja antes del descanso. A los 42 minutos, una mano de Montenegro dentro del área fue sancionada con penal y Bryan Carrasco convirtió desde los doce pasos para establecer el 2-1 a los 43’.

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Pablo Guede intentó encontrar nuevamente el empate, pero no logró concretar sus ocasiones.

El marcador no volvió a modificarse y Palestino se quedó con la victoria en Matute.

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