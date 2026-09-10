El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá y Garcés-Alvear, acudirá al Pleno del Senado el 16 de setiembre, a las 15:00 horas, para informar sobre la incorporación del Perú al denominado “Escudo de las Américas”.

La convocatoria fue aprobada por unanimidad, con 52 votos, a propuesta del presidente del Congreso, Miguel Torres Morales.

Durante la sesión, Espá deberá explicar la naturaleza jurídica del mecanismo y detallar sus alcances políticos y operativos, así como las obligaciones asumidas por el Estado peruano.

También se le solicitará precisar “su compatibilidad con la soberanía nacional y las competencias constitucionales del Congreso de la República, así como sus implicancias para la política exterior y las relaciones internacionales del Perú”.