Este jueves 10 de setiembre la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un informe que recomienda no otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo, como parte del análisis del pedido presentado por el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Cabe precisar que el informe tuvo once votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención. Así, en total son seis las comisiones de la Cámara de Diputados que han recomendado no otorgar las facultades solicitadas por la actual administración gubernamental.

En la sesión de la Comisión de Constitución que preside Catherin Palomino, se precisó que el pedido recibió previamente las opiniones de los distintos grupos de trabajo parlamentarios antes de elaborar el dictamen que será elevado al Pleno.

Antes de la votación, la diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha, planteó una cuestión de orden y pidió un cuarto intermedio. No obstante, la sesión continuó y luego se procedió a votar el informe que fue aprobado por mayoría.

Facultades legislativas

Como se sabe, el Ejecutivo solicitó al Congreso facultades legislativas para adoptar medidas en distintas materias, entre ellas seguridad, economía, modernización del Estado y otros ámbitos de su gestión.

En la víspera, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se presentó ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para explicar los alcances del pedido de facultades legislativas.

El titular de la PCM llegó acompañado por siete ministros, entre ellos Elmer Cuba, Marco Vinelli, Juan Sheput, Rafael Belaunde y Ernesto Álvarez.

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