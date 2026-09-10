Los integrantes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados podrán viajar con hasta cuatro trabajadores financiados por el Estado durante la semana de representación, según un acuerdo administrativo del Congreso revelado por el programa Cuarto Poder.

La medida contempla que la administración del Parlamento cubra los pasajes y viáticos del personal que acompañe a los titulares de las presidencias y vicepresidencias de ambas cámaras durante sus desplazamientos al interior del país.

Límite de acompañantes se eleva de dos a cuatro

Antes de este acuerdo, los parlamentarios tenían autorización para realizar estos viajes con un máximo de dos colaboradores de sus despachos.

El nuevo esquema eleva ese límite a cuatro para los ocho miembros de las mesas directivas del Congreso bicameral, de acuerdo con la investigación periodística.

La autorización se aplica durante los cinco días hábiles de la semana de representación, periodo en el que los legisladores realizan actividades en regiones y circunscripciones del país.

Congreso asumirá pasajes y viáticos

El acuerdo fue formalizado mediante el Memorando N.º 037-2026-2027-OM-CR, firmado por el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, según el reporte difundido por América Noticias.

El documento fue remitido el 8 de setiembre al director de Administración, Giancarlo Bernal Negreiros, para su aplicación.

La decisión había sido adoptada por la Mesa Directiva el 2 de setiembre y dejó sin efecto las restricciones anteriores sobre el número de servidores que podían acompañar a los directivos parlamentarios.

Semana de representación contempla apoyo logístico

Documentos previos del propio Congreso señalan que durante la semana de representación la administración parlamentaria debe brindar el apoyo logístico correspondiente al personal que acompaña a los legisladores.

La función de representación forma parte de las tareas parlamentarias y busca mantener el vínculo de los legisladores con sus respectivas circunscripciones y con la ciudadanía.

El oficial mayor Giovanni Forno Flórez ha señalado, además, que la función de representación es transversal a la labor parlamentaria dentro del sistema bicameral.

Medida alcanza a las presidencias y vicepresidencias

El beneficio administrativo alcanza a los ocho integrantes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados.

Cada uno podrá desplazarse con hasta cuatro trabajadores, cuyos gastos de traslado y estadía serán cubiertos por el presupuesto del Congreso durante las actividades oficiales de representación.

Hasta el momento, el reporte periodístico no detalla el costo total estimado que supondrá la ampliación del número de acompañantes ni cuánto representará adicionalmente para el presupuesto anual del Parlamento.