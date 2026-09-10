El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Ecuador, donde abordó la lucha contra el narcotráfico y el escenario regional.

Ante periodistas, criticó a los gobiernos de izquierda y defendió coordinar con países que enfrentan a organizaciones criminales.

“¿Qué han hecho los movimientos de izquierda en este hemisferio? Simplemente miseria”, aseguró.

SECRETARIO RUBIO: La izquierda destruyó a Venezuela. La izquierda destruyó a Cuba. La izquierda destruyó a Nicaragua. La izquierda ha destruido, básicamente, todos los países del hemisferio de los que se ha apoderado. pic.twitter.com/xFIOB16FUE — USA en Español (@USAenEspanol) September 9, 2026

Regímenes

Rubio mencionó directamente a cuatro países que sufrieron los estragos de la izquierda.

“Miseria en Venezuela, miseria en Cuba, miseria en Nicaragua, en este país (Ecuador)”, enlistó.

El funcionario estadounidense alertó que las bandas criminales ingresaron a estos Estados gracias a la “cooperación” con los movimientos de izquierda.

“¿Qué pasó con (Gustavo) Petro en Colombia? Un país que por cuatro años no pudo hacer la pelea, como tenía que hacerse, en contra de estos grupos criminales; incluso tienen enlaces con esos grupos”, acusó.

Rubio destacó que no permitirán que esta problemática “amenace” la seguridad nacional del gobierno de Donald Trump.

“Tener grupos transnacionales más poderosos que gobierno, con armamentos de gobierno, con drones, con toda una serie de tecnología militar que amenaza al Estado y (que) eventualmente va a amenazar a los Estados Unidos”, sentenció.

Además, anunció la designación de la banda ecuatoriana “Los Tiguerones” como Organización Terrorista Extranjera (FTO en inglés) y terroristas globales especialmente designados, por sus vínculos con el narcotráfico y otros delitos, así como a ataques contra civiles, policías y periodistas.