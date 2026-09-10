El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, asistió ayer a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para sustentar el proyecto de facultades legislativas.

Durante su exposición, representantes de las bancadas de oposición cuestionaron la extensión del pedido de facultades, además, coincidieron en que la solicitud es ambigua, general y es imprecisa.

Ministros de Estado exponen junto al premier Luis Galarreta, los alcances del pedido de delegación de facultades. Foto: Congreso.

DETALLES

Por más de cuarenta minutos, el premier Galarreta expuso sobre el pedido de facultades junto a los ministros César Astudillo (Interior), Rafael Belaúnde (Defensa), Marco Vinelli (Agricultura), Ernesto Álvarez Miranda (Justicia), Mauricio Arnillas (Vivienda), Juan Carlos Requejo (Producción) y Juan Sheput (Trabajo).

La bancada del Buen Gobierno (BG) fue una de las primeras en cuestionar la extensión del pedido de facultades.

Nery Fernández consideró que el Ejecutivo confunde lo importante con lo urgente.

Roxana Alayza señaló que el Ejecutivo “debe ser más específico”.

“El Gobierno ha presentado un pedido extenso sobre materias que no son urgentes”, dijo.

Ahora Nación se pronunció en el mismo sentido.

César Delgado calificó de “extenso” el pedido.

“Lo que vamos a permitir (de aprobar esas facultades) es una concentración de poder”, dijo.

César Muedas señaló que el pedido es genérico, ambiguo y da una mala impresión.

“Las facultades son ambiguas”, destacó Jessica Pérez de Juntos por el Perú (JP).

Su colega de bancada dio una opinión similar: “El pedido es muy amplio, no es preciso y más bien se presta a subjetividades”.

Finalmente, Víctor Piñan de Obras también cuestionó el proyecto del Ejecutivo.

“Creo que el pedido debió ser más específico”, indicó.