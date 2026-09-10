Durante su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Keiko Fujimori destacó los acuerdos logrados en esa cita, y anunció que el Perú formará parte del Escudo de las Américas, una coalición multilateral liderada por Estados Unidos para enfrentar la criminalidad organizada transnacional.

Explicó que el Escudo de las Américas está integrado por más de 15 países y permitirá fortalecer la cooperación frente a organizaciones criminales. “Como presidenta constitucional del Perú, me alegra informar a nuestro país que el Perú formará parte del Escudo de las Américas, coalición multilateral en la que participan más de 15 países y que es liderada por los Estados Unidos”, dijo.

Keiko Fujimori señaló que la lucha contra la criminalidad organizada internacional y la inseguridad ciudadana fue uno de los principales temas abordados con el alto funcionario estadounidense.

La presidenta aseguró que la incorporación del Perú al Escudo de las Américas no comprometerá la soberanía nacional y precisó que cualquier eventual ingreso de tropas extranjeras al territorio peruano deberá contar con la autorización del Congreso.

“La soberanía del Perú está intacta”, refirió al señalar que la cooperación internacional en materia de seguridad ya se desarrollaba con anterioridad y que el acuerdo permitirá fortalecer el intercambio de información y la capacidad de respuesta frente al crimen organizado.

La mandataria destacó que la Policía Nacional ya recibe capacitación y apoyo del FBI y que también existe cooperación con el Reino Unido.

USNS Comfort llegará al norte del Perú

Keiko Fujimori también informó que el buque hospital estadounidense USNS Comfort llegará a la costa norte del Perú en febrero de 2027 , como parte de la cooperación bilateral y de las acciones de preparación ante una eventual emergencia asociada al Fenómeno El Niño.

Indicó que la embarcación cuenta con más de mil camas y equipos médicos de alta tecnología, por lo que su llegada representará un importante apoyo para la población de la zona norte.

La presidenta indicó que el Gobierno inició trabajos de descolmatación, limpieza de cauces y prevención desde agosto. Asimismo, agradeció el apoyo del Comando Sur de Estados Unidos y la cooperación de agencias como el FBI y la DEA.

Educación, inversión y comercio

La reunión con Rubio también incluyó temas de educación, inversión en infraestructura y comercio. Fujimori destacó la decisión de Estados Unidos de prestar mayor atención a Latinoamérica y consideró que la visita del secretario de Estado refleja la importancia de la relación bilateral.

“Son 200 años de amistad y serán muchísimos más”, afirmó la mandataria.

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