La presidenta Keiko Fujimori destacó el papel de la inversión privada en el desarrollo del país durante la inauguración del Lima Mixing Center, nuevo centro de distribución y operaciones logísticas de PepsiCo en Latinoamérica, ubicado en el Callao.

La mandataria señaló que la llegada de capital privado permite impulsar la innovación, incorporar tecnología y generar puestos de trabajo.

Durante su intervención, Fujimori afirmó que el Perú mantiene sus puertas abiertas para nuevos proyectos y alianzas que permitan agregar valor a productos originarios.

“Reafirmamos que el Perú está abierto a la inversión, a la innovación y las alianzas que generan empleo y multiplican el valor de un producto originario como la papa, la yuca o el camote”, sostuvo.

La jefa de Estado también señaló que los efectos de la inversión pueden extenderse al sector agrícola, al considerar que el campo es el punto de partida de productos importantes para la economía.