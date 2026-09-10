El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizó una visita oficial a Lima del 9 al 10 de septiembre, con el objetivo de reforzar la relación bilateral con el Perú.

Durante su estadía se abordaron asuntos vinculados con seguridad, comercio, infraestructura, tecnología, educación y preparación frente a desastres naturales, en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

En materia de seguridad, Estados Unidos anunció la transferencia de dos aeronaves King Air 360ER Beechcraft a la Marina de Guerra del Perú, como parte de un paquete de asistencia valorizado en 35 millones de dólares. También se prevé destinar 20 millones de dólares en financiamiento militar extranjero para apoyar el programa de aviones F-16, mientras continúa la cooperación con unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú.

La agenda también incluyó nuevos proyectos económicos y tecnológicos. Ambos países avanzan en iniciativas relacionadas con minerales críticos y se anunció una inversión de 5 millones de dólares de la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos en la industria minera peruana. Asimismo, se presentó una iniciativa de conectividad rural mediante internet satelital para escuelas, pequeñas empresas y entidades públicas del sur del país, con un proyecto previsto por 6,5 millones de dólares.

Como parte de la cooperación bilateral, Estados Unidos también anunció más de 1 millón de dólares para programas de formación y preservación cultural, además de una subvención superior a 1 millón de dólares para fortalecer la preparación peruana ante desastres naturales.