El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, confirmó esta tarde que está previsto el viaje de Keiko Fujimori a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la mandataria formaría parte de las sesiones plenarias junto a otros gobernantes, entre ellos Donald Trump.

Según explicó el canciller, la agenda también contempla encuentros de trabajo enfocados en promover la inversión extranjera en el Perú y coordinaciones multilaterales relacionadas con el Grupo de Santiago.

Para concretar la salida del país, el Consejo de Ministros evalúa un proyecto de resolución que solicita autorización para el periodo comprendido entre el 21 y el 25 de septiembre. Debido al actual sistema bicameral, la solicitud deberá ser presentada ante el Senado, presidido por Miguel Torres, e incluir el destino, motivo y duración del viaje.

Durante la ausencia de Fujimori, el despacho presidencial quedaría a cargo del primer vicepresidente, Luis Galarreta, quien además ejerce como presidente del Consejo de Ministros.