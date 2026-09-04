El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, informó que el Gobierno trabaja en una reconstrucción del marco laboral peruano para adecuarlo a las transformaciones del mercado.

La propuesta considera el impacto de la inteligencia artificial, la robotización y la automatización sobre la productividad y el empleo.

Sheput señaló que la incorporación de tecnología no garantiza por sí misma la creación de puestos de trabajo y planteó fortalecer la preparación de los trabajadores.

También advirtió una brecha entre las necesidades de las empresas y la formación universitaria, por lo que el MTPE viene coordinando convenios con compañías para ajustar la capacitación a sectores como el portuario, telecomunicaciones y la actividad megaindustrial.

El titular del MTPE también anunció cambios en la Sunafil para darle mayor importancia a la prevención y la formalización. “La Sunafil no puede seguir siendo una entidad abocada a buscar multas, sino ir a la prevención laboral y a la formalización”, afirmó.