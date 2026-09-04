El Poder Ejecutivo oficializó este jueves 3 de setiembre la designación de Abraham Lescano como presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El nombramiento fue establecido mediante la Resolución Suprema N.° 179-2026-JUS.
La resolución fue refrendada por la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Julio Álvarez Miranda.
El documento señala que la designación se realiza en el marco de la Ley 27594 y de la Ley 31419, referida a la idoneidad para el ejercicio de cargos de libre nombramiento.
Lescano Salazar ocupará el puesto que venía desempeñando Raúl Timoteo Inga Garay desde el 14 de mayo.
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