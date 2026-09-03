El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sustentó ante el Congreso de la República el proyecto de presupuesto público para el año fiscal 2027, que asciende a más de S/266 mil millones y representa un incremento de 3,5 % respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2026.

Durante su exposición, el jefe del Gabinete sostuvo que el presupuesto debe reflejar las prioridades del Gobierno y traducir el uso de los recursos públicos en resultados concretos para la población.

“El Perú no necesita un Estado más grande, necesita un Estado que funcione”, afirmó Galarreta, quien planteó que la evaluación de la gestión pública no se concentre únicamente en el porcentaje de ejecución presupuestal, sino también en los resultados obtenidos.

Seguridad, educación, salud y transporte son las prioridades

El proyecto establece como áreas prioritarias la seguridad ciudadana, educación, salud y transporte, además de plantear una mayor eficiencia en la administración de los recursos públicos.

Para orden público y seguridad se contemplan S/15.400 millones, destinados, según explicó Galarreta, a fortalecer la investigación y persecución del delito, el sistema penitenciario y la capacidad operativa para el patrullaje policial.

En educación, el Ejecutivo propone destinar S/49.100 millones, mientras que para salud se consideran S/32.200 millones.

Transporte recibiría S/26 mil millones en 2027

El proyecto también contempla una asignación de S/26.000 millones para transporte, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y mejorar la conexión entre las diferentes regiones del país.

Galarreta señaló que el Gobierno busca recuperar la capacidad de respuesta de las instituciones y sostuvo que el desarrollo económico no puede depender exclusivamente del gasto estatal.

En ese sentido, indicó que se requiere un Estado eficiente que facilite las condiciones para que el sector privado pueda invertir, producir y generar empleo.

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Gobierno plantea recuperar el crecimiento económico

Durante la sustentación, el premier señaló que otro de los objetivos es recuperar el dinamismo productivo y retomar una mayor senda de crecimiento económico.

Galarreta recordó que entre 2003 y 2013 el Perú registró un crecimiento promedio de 6,4 % del producto bruto interno (PBI), mientras que durante la última década el promedio se redujo a 2,3 %.

El presidente del Consejo de Ministros mencionó entre los desafíos estructurales del país la baja productividad, la alta informalidad y la vulnerabilidad frente al cambio climático, así como las limitaciones del Estado para responder a estos problemas.

“Para avanzar hacia un país sostenible debemos cerrar brechas sociales y enfrentar los desafíos estructurales y tener equidad territorial”, sostuvo.

Presupuesto 2027 será debatido en el Congreso

Tras la presentación del Ejecutivo, el proyecto de presupuesto continuará su trámite en el Congreso. Durante los próximos meses será analizado en la Comisión de Presupuesto, donde los diferentes sectores deberán sustentar sus respectivos pliegos.

Galarreta afirmó que el primer presupuesto del actual quinquenio debe representar un punto de inflexión para enfrentar la inseguridad, cerrar brechas sociales, recuperar el crecimiento y mejorar el funcionamiento del Estado.

“Las cifras tienen que traducirse en decisiones y resultados concretos para los peruanos”, señaló el jefe del Gabinete durante su presentación.