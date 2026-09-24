Osteria Convivium presenta durante septiembre una carta especial dedicada a los aperitivos italianos, tradición que combina bebidas de perfiles amargos, cítricos y herbales con pequeños platos antes de la comida.

Bajo el nombre “Todo menos Negroni”, la selección estará disponible del 21 al 27 de septiembre de 2026 en el bar del restaurante, ubicado en San Isidro.

Del Boulevardier al Americano: qué incluye la carta

La propuesta reúne cócteles vinculados con la tradición italiana y distintas variaciones que comparten ingredientes como vermut, bitters y destilados.

Entre ellos figuran Boulevardier, Old Pal, Paper Plane, Americano y Bicicletta.

El Boulevardier reemplaza la ginebra característica del Negroni por bourbon; el Old Pal combina rye whiskey, Campari y vermut seco; mientras que el Paper Plane utiliza Aperol, amaro y limón.

El Americano mezcla Campari, vermut rojo y soda, y la Bicicletta combina bitter, vino blanco y soda.

Un aperitivo con pisco y algarrobina

A los clásicos se suman dos propuestas desarrolladas por el restaurante.

Una de ellas es el Italo-peruano, preparado con pisco quebranta, Campari, vermut rosso, bitter de naranja y una reducción de algarrobina y cardamomo.

La segunda creación, denominada Controtempo, apuesta por un perfil más seco a partir de Cynar y vermut bianco.

“Queríamos mostrar que existe todo un universo alrededor del aperitivo italiano. La idea es que cada cóctel tenga su propia personalidad y, al mismo tiempo, dialogue con nuestra cocina”, explicó Miguel Hernández, propietario de Convivium.

Coctelería y antipasti en una misma experiencia

La carta fue concebida para acompañar la propuesta de antipasti y cocina italiana del restaurante.

Según Hernández, la intención es que los sabores amargos, ácidos o secos de los cócteles encuentren un contrapunto en los platos.

“El aperitivo no está pensado como un elemento aislado. Buscamos que los cócteles acompañen los antipasti”, señaló.

Cómo preparar un Boulevardier

La propuesta incluye uno de los cócteles clásicos derivados del Negroni.

Para preparar un Boulevardier se utilizan:

45 ml de bourbon.

30 ml de Campari.

30 ml de vermut rojo.

Los ingredientes se colocan en un vaso mezclador con hielo y se remueven durante aproximadamente 20 segundos. Después, la preparación se cuela sobre una copa baja con hielo nuevo y puede terminarse con un twist de naranja.

Receta del Italo-peruano

La creación de Convivium incorpora:

45 ml de pisco quebranta.

20 ml de Campari.

15 ml de vermut rosso.

10 ml de reducción de algarrobina y cardamomo.

2 dashes de bitter de naranja.

La mezcla se remueve con hielo durante aproximadamente 30 segundos y se sirve en una copa baja con hielo nuevo. La presentación propuesta por el restaurante incorpora un twist de naranja.

¿Dónde y cuándo probar la carta?

“Todo menos Negroni” estará disponible del 21 al 27 de septiembre de 2026 en el bar de Osteria Convivium.

El restaurante está ubicado en Calle Santa Luisa 110, San Isidro, Lima.

Su horario habitual es de lunes a sábado desde la 1:00 p. m. y los domingos de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Las reservas pueden realizarse directamente con el establecimiento.