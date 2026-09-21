Lima recibirá del 2 al 4 de noviembre de 2026 a alrededor de 1,200 chefs, periodistas especializados, líderes de opinión, creadores de contenido y representantes de la industria gastronómica por The 50 Best Restaurants 2026.

La programación fue presentada este lunes 21 de septiembre y marcará la primera vez que la edición global del encuentro gastronómico se desarrolle en América Latina, según informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ).

The 50 Best Restaurants tendrá tres días de actividades en Lima

Las actividades comenzarán el 2 de noviembre con un almuerzo de bienvenida para invitados internacionales y representantes de la industria. El 3 de noviembre se realizará The 50 Best Talks, espacio dedicado al intercambio de conocimientos y tendencias vinculadas con la gastronomía y la hospitalidad.

El encuentro culminará el miércoles 4 de noviembre con la ceremonia de The 50 Best Restaurants 2026, en la que se revelará la lista de restaurantes de este año. La organización internacional confirma oficialmente que Lima albergará la premiación en esa fecha.

La programación también incluirá las 50 Signature Sessions, experiencias gastronómicas colaborativas que reunirán a cocineros internacionales y talentos locales. La organización contempla además encuentros profesionales y actividades vinculadas con la gastronomía peruana.

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Ceremonia se realizará en el Teatro Municipal de Lima

Según la programación difundida por PROMPERÚ, la recepción y ceremonia de premiación del 4 de noviembre se desarrollarán en el Teatro Municipal de Lima.

Durante el evento también se entregarán reconocimientos especiales de la plataforma gastronómica. The 50 señala que su programación de este año contempla premios y distinciones que acompañarán la presentación del ranking de restaurantes.

La organización informó además que la lista de 2026 surge de la votación de 1,120 expertos independientes de la industria gastronómica internacional, quienes emiten sus votos a partir de experiencias en restaurantes durante los 18 meses previos.

PROMPERÚ estima impacto económico de USD 2 millones

PROMPERÚ proyecta que la realización del evento podría generar aproximadamente USD 2 millones en movimiento económico asociado a alojamiento, alimentación, transporte, producción, entretenimiento y otros servicios.

La estimación contempla más de 700 pasajes aéreos para asistentes internacionales, unos USD 400,000 en ocupación hotelera, más de USD 300,000 en consumo de alimentos y alrededor de USD 300,000 en servicios de producción contratados a agencias locales. Estas cifras corresponden a proyecciones de PROMPERÚ y no a ingresos ya ejecutados.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, sostuvo mediante un mensaje en video que la llegada del encuentro permitirá vincular a la industria gastronómica con actores internacionales y generar actividad para sectores asociados al turismo.

PROMPERÚ destaca oportunidad para el turismo gastronómico

La presentación oficial fue encabezada por la presidenta ejecutiva de PROMPERÚ, Teresa Mera Gómez, y contó con la participación de los chefs peruanos Virgilio Martínez y Mitsuharu “Micha” Tsumura.

También intervino mediante un mensaje en video Rikki Tidball, directora general de Eventos de The 50 Best Restaurants, quien señaló que el encuentro contará con participantes procedentes de más de 34 países.

“Este encuentro constituye una oportunidad excepcional para mostrar que detrás del reconocimiento internacional de nuestra gastronomía existen una historia, un territorio, una extraordinaria biodiversidad y, sobre todo, una comunidad”, señaló Mera durante la presentación.

El evento se produce además después de que Maido, restaurante de Mitsuharu Tsumura en Lima, encabezara la edición 2025 de The World’s 50 Best Restaurants. Al haber alcanzado el primer lugar, Maido pasó al grupo histórico “Best of the Best” y dejó de ser elegible para las siguientes ediciones del ranking.

Uno de cada cinco vacacionistas extranjeros considera la gastronomía al elegir Perú

De acuerdo con cifras del Perfil del Turista Extranjero 2025 citadas por PROMPERÚ, uno de cada cinco vacacionistas internacionales considera la gastronomía entre sus principales motivaciones para elegir al Perú como destino.

Este grupo permanece alrededor de 12 noches en el país y registra un gasto promedio de USD 1,647 durante su estadía, según la información difundida por la entidad.

PROMPERÚ espera que la exposición internacional del encuentro contribuya a posicionar productos, cocineros, productores y otros actores de la cadena gastronómica peruana ante audiencias vinculadas con el turismo y la industria de alimentos y bebidas.