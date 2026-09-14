Trattoria Don Vito celebrará sus 45 años de trayectoria con dos presentaciones de música de cámara en su local de Miraflores, programadas para el miércoles 23 de septiembre y el miércoles 21 de octubre de 2026.

Ambas veladas comenzarán a las 8:00 p.m. y estarán a cargo de un cuarteto conformado por dos violines, una viola y un violonchelo. El precio anunciado es de S/75 por persona, según información proporcionada por el restaurante.

El establecimiento está ubicado en calle Martín Dulanto 111, Miraflores, dirección que coincide con la información publicada en su página oficial. Las reservas pueden realizarse mediante los teléfonos 983 533 103 y (01) 445-8156.

Gastronomía italiana y música clásica

La relación de Don Vito con la música no es nueva. El propio restaurante presenta la música clásica como parte de su identidad y señala en su sitio oficial que “la pasta y la música” forman parte de su propuesta.

De acuerdo con el anuncio del aniversario, sus ambientes han acogido durante distintos periodos ensayos y presentaciones de músicos de cámara mientras los clientes disfrutaban de la carta.

Las dos fechas previstas para septiembre y octubre buscan retomar esa combinación entre gastronomía y música en vivo como parte de la celebración por la trayectoria del restaurante.

Pastas artesanales y nuevas preparaciones

Don Vito mantiene una carta centrada en cocina italiana, con pastas, pizzas, risottos y preparaciones que también incorporan elementos de la cocina peruana. Su plataforma oficial destaca las recetas tradicionales y la elaboración de pastas dentro de su propuesta gastronómica.

Actualmente, la trattoria también viene incorporando preparaciones de temporada. Entre ellas figura un risotto inspirado en el chupe de camarones arequipeño, elaborado con arroz arbóreo, ají panca, ají amarillo, habas, queso fresco, huacatay y un fondo de camarones. La propuesta fue anunciada como temporal durante agosto de 2026.

Durante las fechas de los conciertos, los asistentes podrán pedir platos de la carta regular y las preparaciones disponibles en ese momento.

¿Cuándo serán los conciertos de Don Vito?

La primera velada está programada para el miércoles 23 de septiembre de 2026 a las 8:00 p.m.

La segunda se realizará el miércoles 21 de octubre de 2026, también a las 8:00 p.m. En ambos casos, el anuncio establece un precio de S/75 por persona.

El restaurante atiende regularmente en su local de Martín Dulanto 111. Su sitio oficial mantiene como canales de contacto los teléfonos 983 533 103 y (01) 445-8156.