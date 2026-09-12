La cocina nikkei conquista los paladares más exigentes, no sólo de los peruanos, sino también del mundo entero. Esta fusión de cocina peruana y japonesa surgió hace ya más de un siglo como consecuencia de la inmigración de ciudadanos japoneses a nuestro país. El libro ¨Perú, el Gusto es Nuestro¨ menciona en su capítulo sobre cocina nikkei lo siguiente: ¨Para 1910, los japoneses que llegaron a fines de 1800 a trabajar en las haciendas peruanas, ya eran dueños de 68 fondas, entre otros negocios. Tuvieron que adaptarse y se vieron obligados a usar ingredientes que la comunidad china ya habían introducido, como el arroz y los vegetales que cultivaban; modificar el sillao hasta convertirlo en shoyu; e incorporar, con el tiempo, platos de la cocina peruana en su dieta diaria”. En esta oportunidad, les dejamos varios restaurantes nikkei que no pueden dejar de probar.

TOMO.(Francisco de Paula Camino 260, Lima 15038, Perú).

Desde su mudanza a Miraflores, Jeremy López y Francisco Sime han vuelto Tomo uno de los restaurantes favoritos de los limeños. Producto de excelente calidad, técnica impecable y gran sazón, son parte de su éxito. ¨Tomo¨ significa amigo en japonés, y en este espacio les recomendamos probar platos como las almejas acebichadas con cushuro, ovas de salmón, shiso y calamar; el sashimi de toro que es madurado durante cinco días o el udón guanciale, fideos al estilo japonés, mezclados con guanciale a la que la sazonan con ajo, especias, notas cítricas y, otra vez, conchas y su coral.

OSAKA. (Pardo y Aliaga 660 San Isidro).

Otro de los clásicos de la cocina nikkei en nuestro país, donde la buena comida, la atención de primera y una experiencia de lujo se han vuelto los pilares de su éxito, en Lima y en el mundo. Con un excelente ambiente, un hermoso y cómodo local y una suculenta carta, Osaka ofrece lo mejor de la cocina nikkei. Ceviches, tiraditos y nigiris. Todo elaborado con producto fresco de la mejor calidad.

COSTANERA 700. (Jr. Manuel Tovar 179, Miraflores).

Un restaurante que está en el corazón de los peruanos, y que acaba de cumplir 50 años. Visitamos el local hace unas semanas y sigue siendo uno de nuestros favoritos. Fundado por Humberto Sato, y ahora regentado por sus hijos, platos como el tiradito, de lenguado o corvina; los caracoles a la piedra, o la chita a la sal son algunos de sus imperdibles.

YUME. (Av. Alfredo Benavides 4893 Surco / Gral. Borgoño 286, Miraflores).

Palabra japonesa que significa “sueño”. La cocina de Alberto Chang Ogata se construye a partir de la memoria familiar y lleva más de dos décadas de experiencia profesional. Ese recorrido se expresa hoy en la carta de Yume Sushi & Bar, una marca con dos sedes que resume técnica japonesa, insumos locales y una mirada personal sobre el sushi nikkei. Sus nigiris están muy bien elaborados, y su propuesta gastronómica es lúdica, fresca y muy bien cuidada. Pruebe los tacos de bonito, un clásico de la casa que encanta a todos.

SHIZEN. (Avenida Los Conquistadores 999, San Isidro).

Fundado por los chefs Coco Tomita, Mayra Flores y Renato Kanashiro, acaban de ser incluidos en 50 Best Discovery. Su propuesta combina la tradición peruano-japonesa y la herencia norteña de sus creadores. Cuentan con una carta no muy extensa pero de mucho sabor y gran variedad según productos de estación y lo que el mar proporcione. La creatividad de sus nigiris es muy buena y sus tiraditos y ceviches también.

OTOTO.(ototo_peru).

Ototo significa “hermano menor” en japonés, y está ubicado en pleno corazón de Surquillo, entre ferreterías y bodegas de barrio. Marco Palma abrió hace más de un año, está pequeña barra nikkei para 10 comensales que continúa sorprendiendo. La carta está dedicada al mar. Tienen una breve selección de sashimis, gyozas, tiraditos, kakiage (buñuelo japonés) y dos opciones de cebiche con leche de tigre terminadas al momento calando los huesos del pescado, que dan inicio al menú. Pueden comer a la carta o disfrutar del omakase. Visítenlo y disfruten.

Pioneros

El maestro Humberto Sato, es considerado uno de los grandes pioneros de la cocina nikkei en el Perú. Junto a él, figuras clave como el chef Toshiro Konishi sentaron las bases y popularizaron la fusión de las tradiciones culinarias peruanas y japonesas.

La cocina es un ente vivo que evoluciona cuando dos culturas se encuentran.