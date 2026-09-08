Anís Najar celebra 172 años de historia con el lanzamiento de una nueva botella e identidad visual, una renovación que busca acompañar su estrategia de innovación, premiumización y crecimiento en nuevos mercados.

La marca, cuyo origen se remonta a 1854 en Arequipa, forma parte de Bodega Najar, empresa fundada por la familia Muñoz Najar y dedicada históricamente a la producción artesanal de destilados.

Nueva botella busca modernizar la imagen de Anís Najar

La renovación fue desarrollada junto al estudio Pierini y tuvo como objetivo trasladar la historia de la marca hacia un lenguaje visual más contemporáneo y asociado al segmento premium.

La nueva botella incorpora formas más limpias, laterales con textura diamantada y grabados propios de la marca.

El cambio busca reforzar la presencia de Anís Najar no solo en el consumo tradicional en hogares, sino también en espacios vinculados con gastronomía, coctelería, bares, restaurantes y hoteles.

La receta original se mantiene

Pese al rediseño, la empresa señala que algunos elementos históricos permanecen dentro de la nueva identidad.

Entre ellos figuran la firma de Manuel Muñoz Najar, la medalla vinculada a la bodega centenaria y la mención “Receta Original”.

La compañía sostiene que el proceso de renovación no modifica la fórmula ni la esencia del producto, sino que busca actualizar la manera en que la marca se presenta ante consumidores actuales y nuevos públicos.

Renovación incluye las líneas Tradicional y Mix & Serve

El cambio de imagen alcanza tanto a la Línea Tradicional como a la línea Mix & Serve de Anís Najar.

En esta última, la empresa busca reforzar especialmente las ocasiones de consumo relacionadas con coctelería y establecimientos gastronómicos.

La estrategia forma parte de una apuesta por diversificar la presencia del producto más allá de su consumo histórico como bajativo y acercarlo a nuevas experiencias.

La propia Bodega Najar define al anís como uno de sus productos emblemáticos y mantiene una estrategia que combina métodos tradicionales de destilación con innovación.

De 1854 a una nueva etapa en 2026

La historia de Bodega Najar comenzó en 1854 en Arequipa. Según la compañía, la tradición de producción se ha mantenido durante varias generaciones de la familia.

Su cronología corporativa registra, entre otros hitos, el primer embotellado de Anís Najar en 1954, la construcción de una fábrica en el Parque Industrial de Arequipa en 1977 y la diversificación hacia otros licores desde 1980.

En años recientes, la compañía también desarrolló propuestas orientadas al segmento premium, entre ellas Anís Najar 1854.

Con la renovación presentada en 2026, la empresa busca utilizar ese legado como base para ampliar su presencia en el mercado peruano y explorar nuevas oportunidades internacionales.