El café peruano destaca por la diversidad de aromas y sabores que ofrecen las distintas regiones productoras del país. Sin embargo, para aprovechar mejor sus cualidades en casa, no basta con elegir un producto de buena calidad.

La forma de conservar el grano, el momento de la molienda, el método de preparación y la proporción entre café y agua también influyen en el resultado final.

En el marco del Día del Café Peruano, Whatshome comparte cuatro recomendaciones sencillas para mejorar la preparación de una taza en casa.

1. Elige un grano de calidad y consérvalo correctamente

El primer paso es optar por café de buena calidad y, de ser posible, de origen peruano.

Para mantener mejor sus características, se recomienda guardar los granos en un recipiente hermético y mantenerlos alejados de la luz, el calor y la humedad.

Estas condiciones ayudan a conservar por más tiempo sus aromas y sabores.

2. Muele el café justo antes de prepararlo

La molienda es otro factor importante. El café recién molido conserva mejor sus aromas y matices que uno molido con mucha anticipación.

También conviene ajustar el grosor de la molienda según el método de preparación que se vaya a utilizar, ya que no todas las técnicas requieren el mismo tamaño de partícula.

Una molienda adecuada puede ayudar a conseguir una bebida más equilibrada y con mejor expresión de sabor.

3. Elige el método de preparación según tu gusto

Cada método de extracción produce resultados distintos.

Algunas técnicas generan bebidas más ligeras, mientras que otras entregan una taza más intensa o con mayor cuerpo.

Whatshome menciona, por ejemplo, la prensa francesa como una alternativa que permite una extracción uniforme y resaltar las notas naturales del café.

4. Encuentra la proporción adecuada entre café y agua

La relación entre la cantidad de café y agua influye directamente en la intensidad y equilibrio de la bebida.

Utilizar demasiado café puede producir una taza excesivamente fuerte, mientras que una cantidad insuficiente puede dar como resultado una preparación más débil.

Probar distintas proporciones permite encontrar el punto que mejor se adapte al gusto personal.

Pequeños cambios pueden mejorar la experiencia

Preparar una buena taza de café en casa no requiere necesariamente procesos complejos.

Prestar atención a la conservación del grano, molerlo antes de usarlo, escoger un método adecuado y ajustar la cantidad de agua puede ayudar a obtener una bebida con mayor aroma, sabor y equilibrio.

Estas prácticas también permiten conocer mejor las características del café peruano y disfrutar de sus distintas expresiones según el origen y la preparación.