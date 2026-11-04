Hoy, miércoles 4 de noviembre, los pescadores artesanales del distrito de San Andrés, provincia de Pisco, han programado una gran marcha pacífica en defensa de la pesca artesanal. La convocatoria es promovida por la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP), la Asociación de Bolichitos Anchoveteros “Víctor Peña Ormeño” y el Sindicato de Pescadores de San Andrés, quienes buscan expresar su rechazo a disposiciones que consideran perjudiciales para el sector.

Medida de lucha

La movilización se iniciará a las 6:00 de la mañana y tendrá como punto de concentración el frontis del Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) José Olaya, en San Andrés. La convocatoria está dirigida a armadores, pescadores artesanales, comerciantes y población en general, a quienes se invita a sumarse a esta jornada de protesta.

Entre los principales motivos de la medida figuran el cuestionamiento a la Ley N.° 31749 y su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 002-2025-PRODUCE, así como a las resoluciones ministeriales N.° 00340-2026-PRODUCE y N.° 00364-2026-PRODUCE. También expresan su preocupación por las disposiciones relacionadas con la adecuación de los permisos de pesca, que establecen un plazo de 60 días.

Los representantes de las Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales (OSPAS) hicieron un llamado a la unidad y participación del sector, señalando que la movilización busca defender sus derechos y exigir atención a sus demandas ante el Ministerio de la Producción.

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