El borde costero del distrito de San Andrés fue escenario de una multitudinaria marcha pacífica protagonizada por pescadores artesanales, dirigentes gremiales, comerciantes y pobladores, quienes exigieron en las afueras de la Dirección Regional de la Producción (Direpro) la apertura inmediata de la pesca del recurso bonito.

Portando banderas y pancartas, los manifestantes recorrieron las principales vías del distrito de San Andrés y llegaron hasta la sede en Pisco para hacer escuchar su voz en defensa de una actividad que constituye el sustento de miles de familias de la provincia de Pisco y de diversas zonas del litoral peruano.

Fuente de empleo

La movilización fue convocada por la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP) y diversas organizaciones pesqueras. Desde tempranas horas, los participantes se concentraron en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de San Andrés, donde reiteraron que el bonito representa una de las principales fuentes de empleo para cientos de embarcaciones y trabajadores vinculados a la actividad extractiva.

Con el lema “¡Trabajo digno para el hombre de mar!”, los dirigentes señalaron que las restricciones vigentes vienen afectando seriamente la economía de las familias pesqueras.

Tras una reunión sostenida en las instalaciones de la Direpro, el dirigente pesquero Hilton Guerrero informó que los gremios acordaron otorgar una tregua de 24 horas a las autoridades competentes para que atiendan sus demandas.

Precisó que, de no obtener una respuesta favorable respecto a la apertura de la pesca del bonito, los pescadores adoptarán medidas de fuerza más contundentes, entre ellas la convocatoria a un paro de alcance nacional.

La protesta se desarrolló de manera ordenada y contó con el respaldo de diversos sectores de la población de San Andrés. Al culminar la jornada, los representantes del sector pesquero hicieron un llamado al Gobierno Central y al Ministerio de la Producción para atender con urgencia la problemática, advirtiendo que la falta de decisiones inmediatas podría desencadenar una paralización nacional de pescadores artesanales en defensa de sus fuentes de trabajo y del bienestar de miles de familias que dependen del mar.

EL DATO: En Perú, la cuota del pescado bonito es el límite máximo de captura (en toneladas) establecido por el Estado para extraer esta especie de forma sostenible. Esta medida técnica es administrada por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) y asegura que haya abastecimiento para el consumo humano sin poner en riesgo la biomasa marina.

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