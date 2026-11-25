El expresidente Ollanta Humala inició los trámites para presentar una demanda civil por daños y perjuicios contra el exjuez Richard Concepción Carhuancho, quien calificó la acción como una “persecución”, en entrevista en RPP. El reclamo está relacionado con la prisión preventiva que el exmandatario cumplió por el caso Aportes de campaña.

Durante la entrevista, Carhuancho reveló que fue convocado a audiencias de conciliación, un procedimiento previo a la presentación de una demanda ante el Poder Judicial. Según indicó, la reparación económica que solicita Humala supera los S/ 2 millones.

El exmagistrado cuestionó que el reclamo esté dirigido exclusivamente contra él, pese a que la decisión de imponer prisión preventiva al expresidente y a su esposa, Nadine Heredia, también fue revisada por otras instancias judiciales.

“A mí, en el caso de la indemnización por daños y perjuicios, en cuanto a la prisión preventiva, al único que se está demandando es a mi persona. Es decir, no se ha dicho nada de la sala que confirmó mi decisión ni de la Corte Suprema que ratificó”, señaló.

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Concepción Carhuancho recordó que la medida fue ratificada en 2 instancias: primero por una sala superior integrada por 3 magistrados y posteriormente por la Corte Suprema, mediante una decisión respaldada por 5 jueces. También mencionó que el Tribunal Constitucional anuló la prisión preventiva en una votación dividida de 4 votos contra 3.

Ante este escenario, el exjuez cuestionó que la responsabilidad por la medida recaiga únicamente sobre él y reiteró su postura frente a la acción legal del expresidente. “¿Qué cosa quiere decir eso? Que es una persecución”, manifestó.

Por su parte, Humala busca obtener una compensación económica por el tiempo que permaneció bajo prisión preventiva debido al proceso por los presuntos aportes de campaña.