La presidenta Keiko Fujimori presentó ante la Cámara de Senadores una solicitud de permiso para viajar a Colombia el próximo 3 de diciembre de 2026, donde participará en el encuentro presidencial y el VII Gabinete Binacional Perú-Colombia.

En el documento enviado al titular del Senado, Miguel Ángel Torres Morales, Fujimori solicitó autorización para ausentarse del territorio nacional y participar en la reunión, luego de recibir una invitación del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El oficio precisa que el pedido de autorización cuenta con la aprobación del Consejo de Ministros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 del Reglamento del Senado.

La solicitud fue presentada ante la Cámara Alta, donde los senadores deberán evaluar y votar el pedido. De recibir la autorización, Fujimori podrá cumplir con la agenda oficial programada en Colombia.

La mandataria ya había solicitado anteriormente autorización para viajar a El Salvador, donde tenía previsto participar en actividades oficiales junto al presidente Nayib Bukele. Ahora, Fujimori presentó un nuevo pedido para salir del país.

Como parte de su agenda en Colombia, Fujimori participará en el encuentro presidencial y en la séptima edición del Gabinete Binacional Perú-Colombia.