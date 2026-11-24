Un accidente de tránsito con consecuencias fatales enluta a una familia en la provincia de Ica. Esta vez, un joven de 29 años perdió la vida durante la madrugada del 23 de noviembre luego de sufrir un despiste cuando se desplazaba a bordo de su motocicleta por la avenida León Arechua, en la ciudad de Ica.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Javier Girao Flores, quien conducía una motocicleta de marca Senda, modelo Jimmy 150 cc, de color verde. Según la información preliminar, por circunstancias que todavía son materia de investigación, habría perdido el control de la unidad, lo que ocasionó que derrapara y terminara impactando contra el sardinel ubicado en el interior de la acequia que atraviesa esta avenida.

A consecuencia del accidente, el motociclista quedó gravemente herido y tuvo que ser auxiliado por integrantes del Cuerpo General de Bomberos, quienes acudieron para brindarle asistencia y trasladarlo de emergencia al Hospital Regional de Ica. Sin embargo, pese a su evacuación al nosocomio, la médica de turno constató que el joven ya no presentaba signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, por disposición de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, el cuerpo fue trasladado a la morgue central de la ciudad para las diligencias correspondientes.

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