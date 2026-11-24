Los alcaldes y regidores electos de 13 distritos de la provincia de Castilla recibieron hoy sus credenciales del Jurado Electoral Especial (JEE) de Caylloma y quedaron habilitados para asumir sus cargos el próximo 1 de enero de 2027.

La entrega se realizó esta mañana durante una ceremonia en la Casa de la Cultura del distrito de Majes, donde las nuevas autoridades recibieron los documentos que acreditan su elección y les permitirán iniciar sus funciones en los gobiernos locales.

La única excepción es el distrito de Chachas, donde las elecciones fueron anuladas debido a que más del 50% de los electores no acudió a votar. Por esta razón, sus autoridades no participaron en la entrega de credenciales.

Durante la ceremonia, el presidente del JEE de Caylloma, Víctor Raúl Zúñiga Urday, hizo un llamado a las autoridades electas y a la ciudadanía a no normalizar la corrupción y asumir la democracia como un compromiso que va más allá de acudir a las urnas.

Advirtió que justificar los actos de corrupción con el argumento de que una autoridad realiza obras debilita la democracia. Por ello, pidió a los ciudadanos a no ser conformistas y mantener una actitud firme frente a estas prácticas.

También señaló que una sociedad democrática debe garantizar que todas las personas sean escuchadas, sin importar su procedencia o condición económica, y que las diferencias de opinión deben ser respetadas.